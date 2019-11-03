El sanatları çarşısı tadilattan geçti

KOCAELİ (İHA) – Ömerağa Mahallesi Salim Efendi Sokak üzerinde bulunan El Sanatları Çarşısı'nın çatısında oluşan hasarlar İzmit Belediyesi tarafından giderildi.

Ömerağa Mahallesi Salim Efendi Sokak üzerinde bulunan El Sanatları Çarşısı'nın çatısında zamanla oluşan hasarlardan dolayı bölge esnafı mağduriyet yaşamaya başladı. Havaların yağışlı olması nedeniyle mağduriyetleri artan esnafın talebi doğrultusunda İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma ile çatıdaki hasar giderilerek esnafın mağduriyeti önlendi. Çatılarının tamir edilmesinden memnun kalan esnaf ise İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.