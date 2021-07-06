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El Sanatları Festivaline başvurular sürüyor

Gölcük Belediyesi’nin yaz etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlediği "El Sanatları Festivali", bu yıl 7-8 Ağustos tarihlerinde Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda yapılacak.

Gölcük Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlediği "El Sanatları Festivali", bu yıl 7-8 Ağustos tarihlerinde Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda yapılacak.


Gölcük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşecek festivalde, geleneksel el sanatlarının usta isimleri Gölcük'te bir araya gelecek. Festival kapsamında, Çınarlık Meydanı'nda stantların açılmasının yanı sıra, teknik paylaşım atölyeleri kurulacak, tiyatro gösterileri ve müzik dinletileri de yer alacak. Festival ile birlikte Çınarlık Meydanı'nda sanat dolu iki gün yaşanacak.


Başvurular 24 Temmuz'a kadar


Festivalde stant açarak katılmak isteyen el sanatçıları 24 Temmuz'a kadar, festival.golcuk.bel.tr adresinden başvuru formuna ulaşabilir, 0 549 735 26 94 numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi alabilirler.

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