Elbizli'ye park yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'nin Elbizli Mahallesine içerisinde yürüyüş yolları ile çocuk oyun gruplarının olacağı park inşa ediliyor.

Parka, 220 metrekare çocuk oyun alanı yapılacak. Çocuklarını parka getiren yetişkinler için 1500 metrekare yeşil alan, yürüyüş yolu ve 6 Japon çatılı kamelya ile kentsel donatılar konulacak. Parkın yapılacağı alanın etrafına taş duvar çalışması da yapıldı. Yapılan taş duvarın üzerine ahşap korkuluk yapılması planlanırken, travers merdiven de yapılacak. Ağaçlandırma ve çimlendirmede çalışmalarının da yapılacağı alanda ekipler çalışmalarına devam ediyor.