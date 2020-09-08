Elden Ele Gönül Çarşısı ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün sosyal belediyecilik alanındaki hizmetlerinden Elden Ele Gönül Çarşısı'nda kısa sürede bin 500'ü aşkın çeşitli giyim eşyası ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Açılışı geçtiğimiz aylarda, geniş katılımlı bir törenle ve dualarla yapılan Gebze Belediyesinin sosyal belediyecilik hizmeti Elden Ele Gönül Çarşısı, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri aynı paydada buluşturuyor. Gebzelilerin ihtiyaç fazlası ve giyilebilir giysilerini bağışladı Elden Ele Gönül Çarşısı ile giysi ihtiyacı olan vatandaşlara destek olunuyor. Giyim firmalarından da kıyafet desteğinin sağlandığı Elden Ele Gönül Çarşısı'nda 2 ay gibi kısa bir süre zarfından bin 500'ü aşkın çeşitli giyim eşyası ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırıldı.

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı kompleksi içerisinde yer alan mağazaya gelen ihtiyaç sahiplerine; uzman ekipler tarafından yıkanan, sterilize edilen ve ütülenen giysiler takdim ediliyor. Gebzeli hemşehrilerine katkılarından ve bağışlarından ötürü teşekkür eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hayırseverlerden gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti.