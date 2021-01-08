Elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Marmaray İstasyonu'nda yüksek gerilim hattının akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gebze ilçesi Marmaray İstasyonu'nun içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyona giren 14 yaşındaki E.A. isimli çocuk, henüz belirlenemeyen bir sebeple yüksek gerilim hattının akımına kapıldı. Çocuğun akıma kapılarak yaralandığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan çocuk, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ardından 14 yaşındaki E.A.'nın vücudunda 1. derecede yanıkların olduğu tespit edildi. Yaralı çocuk buradaki işlemlerinin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.