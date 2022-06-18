Elektrik akımına kapıldı, evde yangın çıktı

Kocaeli'de elektrik akımına kapılan bir şahıs yaralanırken evde çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Olay, gece saatlerinde İzmit Erenler Mahallesi Taşocak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıl önce vefat eden dedesinin yaşadığı eve gelen D.A., bilinmeyen bir sebeple elektrik akımına kapıldı. Yaralanan D.A. can havliyle kendini dışarı atarken evde elektrikten kaynaklı yangın çıktı. D.A.'nın yardım çığlıklarını duyan komşuları hemen yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı, itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.