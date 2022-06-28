İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elektrik kontağında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde marangoz atölyesinin elektrik kontağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde marangoz atölyesinin elektrik kontağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Sanayi Mahallesi'nde bulunan marangoz atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı.


Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.