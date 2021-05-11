Elektrik kontağından çıkan yangın 5 kişiyi hastanelik etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki bina arasında bulunan elektrik panosunda çıkan yangında, dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu.

Olay gece saatlerinde İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi Reşitpaşa Sokak üzerinde bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan iki binanın arasındaki elektrik panosunun tutuşması sonucunda yangın çıktı. Çıkan yangında binada iki binada ikamet eden 3'ü çocuk 5 kişi, yoğun dumanda binada mahsur kaldı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince binadan tahliye edilen 5 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilendikleri belirlenen 5 kişi, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ise maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.