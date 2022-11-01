İhlas Haber Ajansı

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Elektrik tesisatındaki arıza mutfağı yaktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan sitenin elektrik tesisatındaki arıza, bir dairenin mutfağında yangın çıkardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan sitenin elektrik tesisatındaki arıza, bir dairenin mutfağında yangın çıkardı.


Yangın, Osman Yılmaz Mahallesi 629 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir sitedeki dairenin mutfağında, elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında bazı mutfak eşyaları kullanılamaz hale geldi.


Öte yandan, binada elektrik tesisatındaki arıza sebebiyle sürekli böyle olayların yaşandığı öğrenildi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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