Elektrikli sobadan yangın çıktı, odada uyuyanlar son anda kurtuldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde elektrikli sobadan çıkan yangında odada uyuyanlar son anda kurtuldu.

Yangın, sabaha karşı Sırasöğütler Mahallesi 1631 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı dairede, elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangının meydana geldiği odada uyuyan aile, alevlerin büyümesiyle uyanıp kendilerini son anda dışarıya atarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm odayı sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında oda ve odadaki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.