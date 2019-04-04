Elif'in Düşleri 41 Burda AVM'de

Kocaelilileri ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, 6-7 Nisan tarihlerinde minik ziyaretçilerini TRT Çocuk ekranlarında severek izledikleri ‘Elif'in Düşleri' etkinliğinde buluşturuyor.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Kocaeli'nin alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 41 Burda AVM, 6 - 7 Nisan tarihlerinde minik ziyaretçilerini TRT Çocuk ekranlarında severek izledikleri ‘Elif'in Düşleri' ile meyve ve sebzeleri keşfederek faydalarını öğrenmeye davet ediyor.

Meyve ve sebzeleri çok seven, her gün manav dedesini ziyaret eden ve düşlerinde sebze ve meyvelerle konuşabilen Elif, onlarla eğlenceli oyunlar oynuyor ve faydalarını öğreniyor.

41 Burda AVM'de 6 - 7 Nisan tarihlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı ‘Elif'in Düşleri' etkinliği 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 seanslarında minik ziyaretçileri ile bulaşacak.