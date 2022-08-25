Emekevler'e 335 ton asfalt

Kartepe Belediyesi tarafından Emekevler Mahallesi'ne 335 ton asfalt serildi.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Emekevler Mahallesi Kuzuluk, Banu ve Nazlıcan sokaklarda asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 355 ton asfalt serimi yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İlçemiz genelinde üstyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz sahadalar. Asfalt serim çalışmaları tamamlanan yerlerde hemen çevre düzenlemesine geçiyoruz. Ekiplerimizin bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hızımızı her geçen gün arttırıyoruz. Tüm gayemiz hemşehrilerimizi rahat ettirmek. Bunun için gece gündüz sahadayız" dedi.