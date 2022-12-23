Emekli kuyruğu değil hamsi sırası

Kocaeli'de düzenlenen hamsi festivalinde 2 ton hamsi ızgarada pişirilerek vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Yüzlerce vatandaş hamsi sırasına girerek, uzun kuyruklar oluşturdu.

Kocaeli Trabzonlular Derneği tarafından İzmit'teki fuar alanında hamsi festivali düzenlendi. Festivalde kemençeler çaldı, horonlar oynandı, hamsiler pişti. Fuar alanına akın eden vatandaşlar hem doyasıya eğlendi hem Trabzon yöresine ait kültürü tanıma imkanı buldu. Festival çerçevesinde 2 ton hamsi ızgarada pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı. Yüzlerce vatandaş hamsi sırasına girerek, uzun kuyruklar oluşturdu. Hamsinin yanı sıra Laz böreği, Akçaabat köfte, mıhlama, sütlü Trabzon galetası gibi birçok yöresel lezzet de sunuldu. 2 ton hamsinin yetmemesi durumunda takviye de yapılacağı öğrenildi. Festival, 25 Aralık gününe kadar İnterteks Fuar Alanı'nda sürecek.

"Dilerim, tüm Kocaeli hamsiye doyar"

Izgarada hamsilerini pişiren Göksel Öztonga, "Balık festivalinde her yıl yerimizi alıyoruz. Dilerim, tüm Kocaeli hamsiye doyar. Hamsinin şu anda tam yağlı ve lezzetli zamanında olması, kar suyunu yemiş olması, vatandaşların tercih etmesine sebep oluyor. Lezzeti yağında. O yüzden şu an yoğunluk var" dedi.

"Hamsi sırasını beklemek de zevk"

Hamsi sırasında beklemenin bile keyifli olduğunu söyleyen Havva Kıyışkan, "Çok sevindik. Televizyonda bu festivali hep görüyorduk, İstanbul'da görüyorduk. Hep heves ediyorduk. Böyle bir güne kimler sebep olduysa hepsine teşekkür ederiz. Hamsi sırasını bekleyeceğim. O da bir zevk. Sabırla bekleyeceğim" diye konuştu.

"Yöresel ürünler sık sık tanıtılırsa çok güzel olur"

Karadeniz hamsisinin daha lezzetli olduğuna değinen İsmail Yıldırım, "Yöresel ürünlere baktım hepsi çok güzel. Yöresel ürünler böyle sık sık tanıtılırsa çok güzel olur. Herkes hamsinin tadına bakacak, Trabzon hamsisi mi değil mi ona bakacaklar. Değilse de her yerin balığı Karadeniz balığıdır. Marmara hamsisi ile Karadeniz hamsisi arasında fark vardır. Oranın hamsisi Marmara'ya göre lezzetlidir" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Öte yandan Kocaeli Trabzonlular Derneği ev sahipliğinde gerçekleşen festivalin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, İlyas Şeker ile Sami Çakır, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, siyasi parti il ve ilçe başkanları, siyasi parti il ve ilçe temsilciler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve çok sayıda vatandaş katıldı.