Emekli maaşını çeken kadının çantasını gasp eden şahıslar kaçamadan yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bankadan emekli maaşını çeken yaşlı kadını takip edip, çantasını gasp eden şahıslar kaçamadan yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Abdurrahman Yüksel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B. (65) isimli kadın, gittiği bankadan emekli maaşını çektikten sonra caddede yürürken, kendisini takip eden 2 kişi tarafından gasp edildi. Kadının emekli maaşını çektiği çantayı çalan genç kadın ile yanındaki şahsı koşmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirirken, cadde üzerinde bulunan bir iş merkezinin güvenlik görevlisi, şahısların arkadından koşmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince şahıslar, kovalama sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların S.V. (20) ve U.Ö. (19) olduğu anlaşılırken, ele getirilen çanta sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.