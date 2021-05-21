Emlak ve temizlik vergileri için son gün 31 Mayıs

Mayıs ve kasım aylarında iki taksit halinde ödenmesi gereken emlak ve iş yeri, çevre temizlik vergilerinin ilk taksitleri ödenmeye başlandı. Başiskele Belediyesi de vatandaşların vergilerini geciktirerek cezalı duruma düşmemeleri ve son güne bırakılarak veznelerde yığılma olmaması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, mükelleflerin ödemelerini 31 Mayıs Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başiskele Belediyesi Hizmet Binası'nda yer alan veznelere yapabilecekleri açıklandı.

Başiskele Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla evlerinden çıkamayan ve belediyeye gelme imkanı ve zamanı bulamayan vatandaşlar için internet üzerinden ödeme imkanı da sunuyor. Vatandaşlar "www.basiskele.bel.tr" adresine girerek online ödeme sayfası linkine tıklayarak ödemelerini gerçekleştirilebilecek. Vergi mükellefleri, internet bankacılığı uygulamalarından da kolaylıkla ödemelerini yapabilecek.