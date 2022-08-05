Emniyet şeridinin olmadığı yerde lastiğini kontrol etmek için durunca kazaya sebep oldu

1 kişinin yaralandığı kazada trafik uzun süre durdu.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Derince mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZOU 58 plakalı Toyota marka otomobilin sürücüsü İrfan U., otomobilin lastiğini kontrol etmek için emniyet şeridinin olmadığı bir bölgede aracını sağa çekip durdu. Araçta bulunan Kamil Yoldaş inerek lastiği kontrol ettiği esnada arkadan gelen Sezer A. idaresindeki 81 EL 119 plakalı kamyon, yolun en sağında duran otomobili fark edip manevra yaptı. Kamyon manevra neticesinde otomobile çarpıp, yeşil alana sürüklendi. Kamyon bariyerlere çarparak durabilirken, lastiği kontrol eden Kamil Yoldaş yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yoldaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleriyse parçalanan bariyeri keserek yoldan kaldırdı. Kazadan dolayı TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti uzun süre trafiğe kapandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.