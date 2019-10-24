“Emperyalizm ve Teröre karşı Türkiye” Kocaeli'de konuşuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik söyleşileri kapsamında “Emperyalizm ve Teröre karşı Türkiye” temalı bir söyleşi düzenledi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Erem Şentürk yaptığı söyleşide konuşmacı olarak Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ve TV programcısı İsmail Halis konuk oldu. Katılımın oldukça yoğun olduğu programa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Cumhur Kadıoğlu ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Dizdar da katılım sağladı.

Programda ilk sözü alan Erem Şentürk, “Dünya mazlumlarının Türkiye'den çok şey beklediklerini ifade ederek “Afrika'da Türk olduğumuzu gören insanlar boynumuza sarılıp ‘Türkiye bizim kabul olmuş duamızdır' diyorlar. Kendi ülkemizi basit görmemiz lazım, bayrağımızın yere düşmemesi gerekiyor. Bizden beklenen hikâye tam olarak budur. Sevgili gençler sizler de bu niyetle çalışın” dedi.

Daha sonra söz alan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ise, “Siz çok iyi bir nesilsiniz ve çok sağlamsınız asla yeise kapılmayın. Çok şey yapabilirsiniz bunu da şöyle kanıtlayayım. Hendek olaylarında bende görev icabı oralar bulundum ve o zaman çok sayıda genç bana ulaştı ve biz neler yapabiliriz diye soru soruyorlardı. 40-50 yaşlarındaki kadın grupları bize ulaşıyordu ve neler yapabiliriz diyorlardı. Ben de o bayanlara dedim ki dolma yapın, yemek yapın gönderin ve bu şekilde bir kampanya başladı. Gençler görüyorsunuz bizim insanımız yaşı fark etmeksizin bu işin merkezinde yer alıyor, bu çok önemli bir olaydır” diye konuştu.

Herkesin kendi ekseninde çok iş yapabileceğinin altını çizen panelist TV programcısı İsmail Halis de, “Aslında, yüzlerce ve hatta binlerce yıllık harçla karılarak birikmiş devletler ve kültürler için bu yaşananlar çok da yeni bir durum değil. Zira, hem bu topraklar, hem de bu toprakların yakın havzasını oluşturan haritalar üzerinde yaşanan yüzlerce ve binlerce yıllık hülâsânın bize söylediği budur. Bu adeta, Allah'ın vaadi, tarihin de besmelesidir. Yani bizim aktif olmamız olağan dışı bir durum değildir. Binlerce yıldır, bu coğrafyanın haritası bizim evimizdir, yurdumuzdur, ana yurdumuz, ata yurdumuzdur. Yaşanan bütün gelişmelere, verilen mücadeleye ve mücadele sürecine gelene kadar kaybedilen zamana, kaydedilen mesafeye baktığımızda, bütün bu zaman dilimlerinde yapılan açıklamalara, reflekslere, uygulamalara baktığımızda emperyalizm ve terör konusunda çok gelişim kat etmişiz” şeklinde konuştu.