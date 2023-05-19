En özel günde en özel gösteriler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yılı Gölcük'te coşkuyla kutlanırken, öğrenciler en özel günde aylarca çalıştıkları özel gösterilerini sergiledi.

Gölcük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen tören, Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini içeren konuşmalar ile devam etti. Törenin ardından etkinlikler 17 Ağustos Kapalı Spor Salonunda devam etti. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan 19 Mayıs oratoryosu, Gölcük Belediyesi Halk Oyunları ile sporcuların gösterileri salondakilerden büyük alkış aldı. Programın sonunda ilçedeki lise ve ortaokul öğrencileri arasından düzenlenen 19 Mayıs konulu resim, kompozisyon, şiir yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

"Ya istiklal, ya ölüm"

Törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Aziz Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde, emperyalist işgal güçlerine 'Ya istiklal, ya ölüm' diyerek baş kaldırdığı, milli egemenliğe dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının ilk adımının atıldığı kutlu gün olma vesilesiyle kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı tebrik ediyorum. Başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'de mukaddes vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Törene Gölcük Kaymakam Vekili-Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.