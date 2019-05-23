Enerji firmasından anlamlı hareket

Başta Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu olmak üzere Türkiye'nin her yerinde 1,7 milyon kişiye hizmet veren Sepaş Enerji sürdürülebilir bir dünya için çalışma ortamında plastik ve kağıt kullanımını en aza indirmeyi hedefliyor. Sepaş Enerji, çalışanların pet şişe kullanımının önüne geçmek için bir adım atarak tüm çalışanlarına üzerinde “Enerji için, su için” yazılı cam şişe hediye etti. Uygulama sayesinde Sepaş Enerji'nin tüm hizmet binaları ve müşteri hizmetleri merkezlerinde kullanılan pet şişe kullanımının önüne geçilecek. Aynı zamanda kağıt kullanımını da azaltma amacıyla Sepaş Enerji bünyesinde bilinçlendirme çalışması yürütülecek.

Yeni uygulamayı tüm Sepaş Enerji çalışanlarıyla paylaşan Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, “Sepaş Enerji olarak, sürdürülebilirlik konusunda atacağımız en temel adımın farkındalık oluşturmak ve bilinç oluşturmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu yüzden de tüm çalışanlarımıza hediye ettiğimiz cam şişeler ile pet şişe kullanımını azaltarak çevrenin korunmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.