Enerjisini doğadan alan fotoğraflar 500 bin kişiyle buluştu

Sepaş Enerji tarafından düzenlenen “Doğanın Enerjisi Fotoğraf Yarışması”nda dereceye giren fotoğraflar, Kocaeli, Sakarya ve Bolu'da yaklaşık 500 bin kişiyle buluştu.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 1,7 milyon kişiye hizmet veren Sepaş Enerji'nin düzenlediği “Doğanın Enerjisi” fotoğraf yarışma kapsamında Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'den binlerce fotoğraf gönderildi. Eserler fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Akça, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, akademisyen Burak Savçın ve Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz'dan oluşan jüri tarafından değerlendirilerek, ilk üç belirlendi. İlk üç fotoğrafın sahibi eylül ayında Coşkun Aral ve İzzet Keribar ile birlikte Kapadokya'da 3 gün geçirerek birbirinden güzel fotoğraflara imza attı. 2 - 9 Kasım tarihleri arasında Kocaeli'de sergilenen eserler, 10 - 16 Kasım tarihleri arasında Sakarya'da ve 17 - 23 Kasım tarihleri arasında Bolu'da ziyaretçilerle buluştu.

Doğa ile insan arasındaki enerji alışverişini fotoğraf sanatıyla en iyi aktaran kişiyi bulmak için düzenlediği fotoğraf yarışmasında seçilen eserler Kasım ayı boyunca Kocaeli, Sakarya ve Bolu'da sergilendi. Gittiği tüm illerde yoğun ilgiyle karşılanan fotoğrafları yaklaşık 500 bin kişiye ulaştı. Sergi ile ilgili konuşan Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, “Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce illerinin sorumlu elektrik perakende şirketiyiz. Ancak bizim hedefimiz burada yaşayan tüketicilerimiz için bunun ötesine geçmek. Biz tüketicilerimizle bağ kurmayı önemsiyoruz. Başta Coşkun Aral olmak üzere değerli jüri üyeleri tarafından seçilen birbirinden güzel fotoğrafı bu üç ilde yaşayan vatandaşlarımızla buluşturduğumuz için gururluyuz” dedi.