Engel tanımayan rekortmen çiftin yeni hedefi olimpiyatlar

KOCAELİ (İHA) – Antalya'dan 3 madalya ve 2 Türkiye rekoru ile dönen Kağıtspor'lu Şahin çifti gözlerini 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na dikti.

Engelli atletizm dalında en son düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 2 Türkiye rekoru kazanan Kubilay ve Hafize Şahin, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor bünyesinde mücadele eden Şahin çiftinin yeni hedefi ise 2020 Tokyo Olimpiyatları. Olimpiyat yolunda belirlediği hedeflerde ilk adımın Türkiye Şampiyonası olduğunu belirten Kubilay Şahin, "Şampiyona öncesi zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. Şampiyonada Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandım. Gülle atma dalında da 7,83 m dereceyle Türkiye 2.‘si olarak gümüş madalya ile turnuvayı tamamladım. Engelli atletizmde gülle atma branşında mücadele eden eşim Hafize Şahin 6,94 m derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı ve ilk adımı geçmiş olduk” dedi.

“Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz”

Gülle atma branşında mücadele eden Hafize Şahin ise, “Gülle atma sporuna 2 yıl önce başladım. Öncesinde halter yapıyordum, hatta halter branşında Avrupa ve dünya derecelerim vardı. Bazı zorluklarından dolayı halteri bırakıp atletizm branşına geçmeye karar verdiğimizde bazı konularda karamsardık ama çok çalıştık. Atletizmde istediğimiz hedefler doğrultusunda ilerlemeye başladık” diye konuştu.

“İkinci adım İtalya”

Şampiyonadaki başarılı sonucun ardından milli takıma seçildiklerini belirten Kubilay Şahin, “Hedeflerimiz doğrultusunda ilk adımımızı gerçekleştirdik. Şimdi ikinci ve üçüncü adımları olan İtalya'da düzenlenecek olan ve olimpiyat kotası veren özel turnuvaya onun arkasından dünya şampiyonasına katılacağız. İnşallah daha çok çalışıp bu şampiyonalardan olimpiyat kotası alacağız ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına katılacağız” şeklinde konuştu.

“Engellerimiz bizi yıldırmadı”

Olimpiyatlara katılmak ve oradan madalya ile dönmenin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Hafize Şahin, “Bunu başarabilmenin yolu çok çalışmaktan geçiyor. Haftanın 6 günü büyükşehir belediyemizin ve Kağıtspor'un desteğiyle atletizm pistinde antrenman yapıyoruz. Yaz kış demeden antrenmanlarımıza ara vermiyoruz. Her sporda olduğu gibi bu sporda da başarı çok çalışmaktan geçiyor. Engellerimiz bizi hiçbir zaman yıldırmadı” ifadelerini kullandı.

“Birbirimize destek oluyoruz”

Eş olmanın faydalarını da gördüklerini kaydeden Şahin çifti, “Aslında antrenmanlarda, yarışmalarda birbirimize destek oluyoruz. Birimiz mental açıdan geriye düştüğünde, diğerimiz onu uyarıyor. Antrenmanlarda ve yarışmalarda birbirimizin hatalarını görüp eksiklerimizi gideriyoruz, bu bizim için oldukça önemli bir avantaj” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir belediyesi ve Kağıtspor Kulübü'ne desteklerinden dolayı çok teşekkür eden Şahin çifti, Türkiye'de engelli branşlara bu şekilde desteğin başka bir örneği olmadığını dile getirdi.