Engelleri kaldıran proje, işleri kolaylaştırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, işitme engelli vatandaşlara işaret dili tercümanıyla destek oluyor. 4 yıldır verilen hizmette vatandaşların sağlıktan eğitime, istihdamdan resmi kurum işlerine kadar pek çok alanda hizmet veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı devletin şefkat elini vatandaşlara uzatıyor. Bu kapsamda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce 4 yıldır işitme engelli vatandaşlar sağlıktan eğitime, istihdamdan resmi kurum işlerine kadar pek çok alanda rahat hizmet alabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin işaret dili tercümanından destek alıyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında devam edilen hizmetin yanı sıra, işitme engelli bireylerin evlerine ziyarete gidiliyor. Ziyarette işaret dili tercümanının yanında bir de sosyolog bunuluyor. Bu kapsamda sosyolog ve işaret dili tercümanı eşi ve çocuğu da işitme engelli olan Mimoza Çisil Uysalı ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hizmetinden çok memnun olduğunu ifade eden Mimoza Çisil Uysal, “Büyükşehir Belediyesinin verdiği hizmet ile özellikle kamu kurumlarında iletişim problemini aştım. Her hangi bir işim olduğunda işaret dili tercümanı ile hallediyorum. Bu sosyal destek ile bana yönetilen bütün sorulara kolayca cevap verebiliyorum. Ayrıca kendi taleplerimi de kolayca ifade edebiliyorum” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yardımı ile en son 5 yaşındaki işitme ve konuşma engelli kızı için kayıt yaptırdığını kaydeden Uysal, “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünden destek istedim. İşaret dili tercümanı sayesinde ilk defa her ihtiyacımı kolayca dile getirebilmemin mutluluğunu yaşadım. Kızımın eğitimi ile alakalı talebim kısa sürede çözüme ulaştı. Bu projede emeği geçen herkese ve Başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce verilen işaret dili tercümanlığı hizmeti sahada valilik ve bütün birimleri, adliye, emniyet birimleri, noter, banka, hastane gibi kamu kurum ve kuruluşlarındaki resmi işlemlerde gerçekleşiyor.