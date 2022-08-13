Engelli bireyler 7 sanat dalında eğitim alacak

Kocaeli'de 7 sanat dalında eğitim alacak olan engelli bireyler temel oyunculuk eğitimlerine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 16-29 yaş arası 250 engelli birey için iki aşamalı olarak gerçekleştireceği ‘Sanat İçin Ben de Varım' projesinde eğitimlere başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen eğitimlerin ilki temel oyunculuk oldu. 7 sanat dalında eğitim alacak engelli gençlerin ürettiği eserlerin kültür endüstrisi ürünü haline getirilmesi planlandı. Sivil Toplum Merkezi'nde başlayan temel oyunculuk eğitimine 30 engelli birey katıldı. Oldukça heyecanlı görünen oyuncu adayları, verilen direktifleri eksiksiz olarak yerine getirmek için büyük çaba sarf etti. iddialı olan adaylar eğlenceli dakikalar geçirdi. Projede, tiyatro eğitimlerinin yanında yazarlık atölyesi, bağlama, gitar, piyano, şan, resim, yönetmenlik, kurgu-montaj, çekim teknikleri, senaryo, diksiyon, hat, ebru ve tezhip gibi eğitimler de verilecek.