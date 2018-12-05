Engelli çocuk ve annesi, kendileri için güzergahını değiştiren otobüs sürücüsü ile buluştu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kendisini kucağına alarak bindiren halk otobüsü sürücüsü ile bir araya gelen 7 yaşındaki Bilal ve annesi Kadriye Turan, sürücü Sağlam'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Anne Turan, “Bu olayda çocuğum çok mutlu oldu, ben de ilk defa böyle bir muamele gördüğüm için şaşırdım” dedi.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda İzmit-Derince arasındaki hatta çalışan 41 J 0233 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü Yakup Sağlam, güzergahında seyir halindeyken durduğu bir durakta Kadriye Turan ve tekerlekli sandalyede oturan engelli 7 yaşındaki oğlu Bilal'i gördü. Araçtan inerek anne ve oğluna gitmek istedikleri yeri soran sürücü Sağlam, yaklaşık 1 saat boyunca durakta beklediklerini ve gidecekleri yerin kendi güzergahı dışında olduğunu öğrendi. Kendilerini gitmek isteyeceği yere götüreceğini söyleyen sürücü Sağlam, küçük Bilal'i kucağına alarak otobüse bindirdi. Daha sonra otobüste bulunan diğer yolculara engelli çocuk ve annesi için güzergahını değiştireceğini söyledi. Otobüsteki bazı yolcuların tepkisine aldırış etmeden güzergahından çıkan sürücü, anne ve oğlunu istedikleri yerde tekrar kucağına alarak indirdi.

O anne ve oğlu, otobüs sürücüsü ile buluştu

Yaşanan olayın araçtaki güvenlik kameralarına yansıması sonrasında sürücü Sağlam, görüntüleri izleyen vatandaşların olumlu yöndeki yoğun tepkileri ile karşılaşırken, anne Kadriye Turan ve 7 yaşındaki Sabancı Ortakları İlköğretim Okulu'nda 1. sınıf öğrencisi Bilal de sürücü Sağlam'ı ziyaret ederek getirdiği çiçekle kendisine teşekkür etti. Sürücü Sağlam'a çiçek takdim eden Bilal, duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür etti. Ziyaret sırasında otobüs sürücüsü Sağlam'a teşekkür eden anne Kadriye Turan, otobüs sürücülerinin kendilerine olan kötü davranışlarından sonra halk otobüsü sürücüsünün oğlunu kucağına alarak araca bindirmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

“İlk defa böyle bir muamele gördüğüm için şaşırdım”

Engelli bir çocuk annesi olarak toplu ulaşımda sürücülerin duyarsız davranışlarının kendilerini üzdüğünü söyleyen Kadriye Turan, “Kocaeli'de yaşayan bütün bedensel ve zihinsel engelli olan kardeşlerimiz, çocuklarımız adına konuşuyoruz. Benim çocuğum 7 yaşında. 7 yıldır Kocaeli'de belediye ve özel halk otobüslerine sağlıklı bir şekilde bindiğimi hatırlamıyorum. Hiçbir şoförün inip de bize engelli rampasını açtığını hatta hiçbirinin bizi ısrarsız aracına aldığını hatırlamıyorum. Sadece bir defa bir ilk yaşadık. Yaşadığımız bu son olayda durakta oğlum ile birlikte baya bir otobüs bekledim. Eve dönmeyi ya da taksi çağırmayı düşündüm. Sonra Yakup kardeşimiz durağa yaklaştı. Çocuğumu kucağına alarak arabaya koydu. Ondan sonra tekerlekli sandalyeyi de ben çıkardım. Bu olayda çocuğum çok mutlu oldu, ben de ilk defa böyle bir muamele gördüğüm için şaşırdım. Bunun devamını bekleriz. Bu konuda yeterli eğitimler verilmediği için biz sürekli sorun yaşıyoruz. Bizi görmüyor, görmezlikte geliyorlar. Özel halk otobüslerin hiçbiri bize aracının engelli rampasını açmadı. Engelliler ve ulaşım konusunda büyük sorun yaşıyoruz. Bütün engelli arkadaşlar ve anneler olarak aynı konuda mustaribiz” dedi.

“Şoför arkadaşlarımı engelliler konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum”

Yaşadığı olay sorasında vatandaşlardan olumlu yönde tepkiler aldığını söyleyen otobüs sürücüsü Yakup Sağlam, diğer sürücüleri engelliler için duyarlı olmaya davet ederek, “Öncelikle Türkiye'nin farklı illerinden arayıp, soranlara, teşekkür edenlere ben de teşekkür ederim. Halk otobüsü ile giderken beni durdurup anlımdan öpüyorlar. Onlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bugün kardeşimde ziyaretime geldi, beni mutlu etti. Biz kooperatif olarak başkanımız bize engelliler ile ilgili olan hassasiyetini dile getiriyor. Özellikle onlara karşı nasıl davranmamız gerektiğini söylüyor. Ben şoför arkadaşlarımı engelliler konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Engelliler haftasında gelip beni ziyaret etmeleri duygulandırıcı bir olay. Mutlu oldum, kendisine teşekkür ederim” diye konuştu.

“Beni otobüse almadıkları zaman kendimi kötü hissediyorum”

Küçük Bilal ise, okula otobüsle gittiğini, ancak durakta beklerken bazı otobüs sürücülerinin kendisini araca almadıklarını söyledi. Kendisini kucağına alarak otobüse bindiren sürücü Yakup Sağlam'ın yapmış olduğu davranıştan dolayı mutlu olduğunu belirten Bilal, otobüs sürücülerinin kendisini almadığı anlarda çok üzüldüğünü ifade eden Bilal, “Beni otobüse almadıkları zaman kendimi kötü hissediyorum. Üzülüyorum” şeklinde konuştu.