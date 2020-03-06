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Engelli genç kız hastalığına yenik düştü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki engelli Selenay Çiçek, akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki engelli Selenay Çiçek, akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Kocaeli'nin İzmit ilçesi İzmit 28 Haziran Mahallesi'nde yaşayan engelli Selenay Çiçek, akciğer yetmezliği nedeniyle yaklaşık 10 gün önce özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çiçek, yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yakınlarını yasa boğan Çiçek'in cenazesi, ikindi namazını müteakiben İzmit Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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