Engelli hizmet aracı göreve başladı

Körfez Belediyesi, ‘Engelsiz bir Körfez' sloganı ile ilçedeki engellilere yönelik projeleri tek tek hayata geçirirken, son olarak engelli hizmet aracı da kullanıma hazır hale getirildi. Körfez Engelliler Derneği ile iş birliği içerisinde hizmet verecek olan araç, engelli bireylerin hastanelere ulaşımında ve sosyal aktivitelerinde kullanıma sunulacak.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Engelsiz bir Körfez' ve ‘Engelsiz bir Türkiye' için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Engelli hizmet aracımız engelli bireylerimizin taşınma amacıyla gerek hastane gerekse sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere Körfez Engelliler Derneğimiz ile birlikte düzenlenen program dahilinde hizmet verecek. Engelsiz bir Körfez adına yaptığımız çalışmalarda örnek teşkil edecek projelere imza attık. Aracımız da engelli vatandaşlarımız tarafından beğeni ile karşılandı. Körfezimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Engelsiz bir Türkiye oluşturmak adına bizler de yerel yönetimler olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.