Engelli kadın çıkan yangında hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir evde çıkan yangında bedensel engelli kadın hayatını kaybetti.

Olay, Kandıra ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Remzi Kıcı'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde yalnız olduğu öğrenilen Remzi Kıcı'nın bedensel engelli kızı Neşe Kıcı (32) ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Kıcı, kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kıcı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Cenazenin öğlen namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Karağaç Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.