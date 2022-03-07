Engelli kuşlar Ormanya'nın misafiri

Çeşitli rahatsızlıklarla Ormanya'ya getirilen kuşlardan iyileşenler doğaya salınacak, iyileşemeyecek durumda olanlar ise ömür boyu misafir edilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Doğal Yaşam Parkı Ormanya'da engelli kuşlar için hazırlanan yaşam alanı hizmete girdi. Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma Ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen ve doğaya dönmeleri mümkün olmayan engelli kuşlar için açık ve kapalı olmak üzere özel bir barınak hazırlandı. Engelli kuşlar yaşam alanı, 60 metrekare açık ve 20 metrekare kapalı alandan oluşuyor. Alan içerisinde kum havuzu, kuş tünekleri, peyzaj adası ve folluk bölümü bulunuyor. Tedavileri devam eden kuşlar için özel beslenme rasyonu oluşturularak, tedavi devamlılığı ve beslenme takibi gerçekleştiriliyor. Eğer süreç içerisinde tekrar uçma kabiliyeti kazanırlarsa doğal yaşam alanlarına geri salınıyor.

Tedavisi tamamlanan ve veteriner hekimler tarafından doğaya dönmesi mümkün olmayan 10 şahin, Ormanya içerisinde hazırlanan engelli kuşlar barınağına getirildi. İlk aşamada 10 şahin, yerleştirildikleri barınakta adaptasyon süreçlerini tamamlayana kadar gözlem altında tutulacak. Toplamda 80 metrekare olarak hazırlanan yaşam alanında şahinlerin üreyebilmesi için özel yuvalar hazırlandı. 44 gün boyunca yumurtalarını kuluçkada tutan şahinler için biyolog eşliğinde özel folluklar hazırlanarak, üremelerine destek olunacak.

Yaralı, kırık kanat, yavruyken yuvadan düşme ve darbe sonrası travma gibi sebeplerle Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen şahin, doğan gibi yırtıcı kuşlara gerekli müdahaleler yapılarak, doğaya salınma ihtimali olan kuşlar iyileşme sürecini tamamladıktan sonra doğaya salınıyor. Doğaya dönemeyecek olan kuşlar ise ömür boyu Ormanya'nın misafiri oluyor.

Ormanya'da tedavi edilen ve doğaya dönmeleri mümkün olmayan hayvanlar için çalışmaların yapıldığı biliniyor. Daha önce aynı sebeplerden Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen pelikanlar için Pelikan Adası, leylekler için ise Düşkün Leylekler Evi oluşturulmuştu. Yaban hayatına destek amacıyla oluşturulan alanlarda iyileştirme belirtisi gösteren türler kendi doğal yaşam alanlarına salınıyor.