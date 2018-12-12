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Engelli öğrenciler yerli malı haftasını kutladı

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, hazırladığı yiyecek ve içeceklerle yerli malı haftasını kutladı.



Hafif ve orta düzeyli engelli gençlerin hayata kazandırıldığı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Yerli Malı Haftası kutlandı. Gençler Yiyecek İçecek Hizmetleri Atölyesinde elleriyle hazırladıkları sarma, börek, kek, çiğköfte gibi yerli malı yiyecekleri Büyükşehir yöneticilerine ve eğitmenlerine ikram ettiler. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Ülkemizde yerli malının teşviki için her yıl 12 - 18 Aralık tarihleri arasında Yerli Malı Haftası kutlanıyor. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde genç öğrenciler hazırladıkları ikramlarla Yerli Malı Haftasını düzenledikleri etkinlikle kutladılar. 90 öğrencinin eğitim aldığı yiyecek içecek atölyesinde öğrenciler, etkinlik için çeşitli yiyecek ve içecekler hazırladı.



Merkezde düzenlenen etkinlikte öğrenciler Genel Sekreter Yardımcı Dr. Ali Yeşildal, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İsmail Gürsoy, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan, şube müdürleri ve merkezde görev yapan eğitmenlere hazırladıkları yiyecekleri ikram ettiler.

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