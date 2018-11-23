Engelsiz yaşam merkezinde eğitim önemseniyor

Kocaeli Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ‘'Zihinsel Engelli Bireylerin Eğitimi'nin Bugünü ve Geleceği'' konulu çalıştayı düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hafif ve orta düzeyde engelli bireyler eğitim görüyor. Eğitimlerin yanı sıra çeşitli sosyal etkinliklerin de yapıldığı merkezde, öğrencilere daha faydalı eğitimin verilmesi için “Zihinsel Engelli Bireylerin Eğitimi'nin Bugünü ve Geleceği” konulu çalıştayı yapıldı. Çeşitli kurumlardan uzmanların da katıldığı çalıştayda, hafif ve orta düzey zihinsel engelli bireylerin eğitiminde kullanılan, öğretim yöntem ve tekniklerinin gelişimi için yeni arayışlar masaya yatırıldı.

Çalıştaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fazlı Zorlu, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan ve diğer kurumlardan çok sayıda uzmanlar katıldı.

Engelli eğitimi veren diğer kurumlardaki, eğitim metotlarının ve Cemil Meriç'te verilen atölye derslerinin tek tek ele alındığı çalıştay bir hafta sürdü. Her gün iki branşın ele alındığı çalıştayda birçok eğitim metodu değerlendirildi.