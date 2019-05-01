Engelsiz yazarlar Kocaeli Kitap Fuarı'nda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 11.sinin düzenlediği, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen Kocaeli Kitap Fuarı engelli vatandaşlarımıza da olanak sağlıyor. Erdal Yalçın ve Murat Sarıoğlu da Kocaeli Kitap Fuarı'nın destek sağladığı engelli yazarlardan sadece ikisi.

Sadece sağ elini kullanarak 17 kitap yazdı

44 yaşındaki Erdal Yalçın 2 yaşında beyin felci geçirerek yüzde 95 oranında engelli oldu. Tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmeye devam eden Erdal Yalçın'ın en büyük hayali bir kitap yazabilmekti. Çocukluğundan beri okumayı ve yazmayı çok sevdiğini ifade eden Yalçın ”Çocukluğumdan beri yazma hevesim vardı. Bir tane yazmak istedim, 17 tane yazmak nasip oldu“ dedi.

“İnsanlara faydalı olmak istedim”

Tek kolunu kullanarak 17 kitap yazan Erdal Yalçın dört senedir Kocaeli Kitap Fuarı'nın misafiri olduğunu söyledi. Dört senedir kitaplarını insanlara tanıtan Yalçın “ Her zaman insanlara nasıl faydalı olabileceğimi düşündüm ve kitap yazarak faydalı olabileceğime karar verdim. “ dedi ve “Ben hiç okula gitmedim ama okumaya olan sevgim sayesinde şimdi üniversite öğrencisiyim” diye konuştu.

“Edebiyat sayesinde kendim buldum”

Doğuştan bedensel engelli olan 23 yaşındaki Murat Sarıoğlu'nun yüzde 99 oranında engeli mevcut ve 10 yıldır diyalize giriyor. Sakarya Hendek'te yaşayan Sarıoğlu okuma ve yazmaya olan sevgisi sayesinde diyalize girdiği zamanları şiir yazarak değerlendirdi. Tüm şiirlerini “Vuslat-ı Dem “ ismini verdiği ilk şiir kitabında topladı. Edebiyattan uzak kalamayan Sarıoğlu şimdilerde Edebiyat 2. sınıf öğrencisi.

23 yaşındaki genç şair Sarıoğlu,“Ben yazdığım zamanlarda insanlara buradayım, ben de varım diyorum. İçimdekileri, duygularımı, düşüncelerimi kâğıda döküyorum. İnsanlara anlatamadıklarımı kağıtlara anlatıyorum“ dedi.

Yazar Erdal Yalçın ve genç şair Murat Sarıoğlu okurlarıyla buluşmak için dokuz gün boyunca Kocaeli Kitap Fuarı'nda olacaklar. A salonunun girişinde olan yazarlar dokuz gün boyunca sevdikleriyle buluşacak.