Engin Koyun: “Bu başarı benim değil, Kocaelispor sevdalısı olan herkesindir”

Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor'un kulüp başkanı Engin Koyun, “Bu başarı benim değil, gönlünü Kocaelispor'a kaptıran herkesindir. Seneye hedefimiz play-off, kimse Süper Lig'e çıkmak için kadro beklemesin” dedi.

Lig Kırmızı Grup'ta Kocaelispor, bugün Kastamonuspor 1966'yı mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. En yakın rakibinin 6 puan önünde 84 puanla zafere ulaşan yeşil-siyahlıların başkanı Engin Koyun, “Şehitlerimiz var. Rahmetle anıyorum. Memleketimizin, milletimizin başı sağ olsun. İnşallah dün olduğu gibi onunla ilgili mücadele de yapılacak. Terör de son bulacak diye dua ediyorum. Bugün Kocaelispor'umuzun şampiyonluğu. Sezona başlarken Türk futbolunda az rastladığımız bir süreç vardı; Kulüp düşüyor, başkanı ve hocası devam ediyor. Sebeplerini uzun uzun anlatacak değilim. Sizler iyi birliyorsunuz. Neden o gün bırakıp gitmedik? Tamamen gönlünü takıma, Kocaelispor'a veren bir kardeşiniz olarak o gün takımı yüz üstü bırakmak bize yakışmazdı. Bu heyecanla birlikte takıma inandık. Şehre inandık. Bize güvenenleri mahcup ettirmemek adına yola çıktık. O kadar zor günler geçirdik ki hiç unutmuyorum. Kendi sahamızda oynayamıyorduk, Derince'de, Darıca'da maçlar yapıyorduk. Olumsuzluklar üstümüze geliyordu, taraflı, tarafsız herkesin hedefi halindeydik. ‘Hayırdır derdin ne? Kocaelispor'dan geçim sağlayan, Kocaeli'de belediyelere iş yapan müteahhit misin?' dediler. Anlatamadık. Bugün anlamışlardır. Bugünden sonra destek vereceklerini sanıyorum. Bütün olumsuzluklara rağmen omuz omuza verdik, bugünleri gördük. Başta yönetim kurulu arkadaşlarıma, taraftarımıza, değerli basın mensuplarına, şehirde yaşayan herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çok önemli bir miras bu”

Sezon başından beri yaşadıklarını paylaşan Koyun, “Engin Koyun bu şehirde ‘ben' kimliğiyle hareket eden biri olmadım. Olmayacağım da. Bu başarı benim değildir, şehirde yaşayan, gönlü ve ruhu Kocaelispor sevdasıyla atan herkesindir. Herkesi tebrik ediyorum. Ekonomik anlamda en büyük desteğimizi büyükşehir belediye başkanımızdan, Tahir Başkanımızdan aldık. Ona da teşekkür ediyorum. Bütçenin yüzde otuzunu yönetim cebinden karşıladı. Enkaz bırakan yönetim anlatışı değiliz. Futbolcusuna, malzemecisine, herkese A'dan Z'ye parasını ödeyen kulübüz. Bu da başarıdır. Küçümsenmemesi lazım. Sayısız esnafın borcunu kapattık. Federasyonda, FIFA'da, UEFA'da bir tane dosyamız ve davamız yok. Çok önemli bir miras bu. Kocaelispor'un geldiği noktadan bahsediyorum. Yönetim kurulu arkadaşlarımıza yeniden teşekkür ediyorum. Bugün takım maça çıkmadan önce ‘Personel maaşı ve prim yatmalı' dedim. Yöneticilerimizden biri cebinden 1 milyon 350 bin lira yatırdı” diye konuştu.

“Seneye Süper Lig'e çıkacak kadro beklemesinler”

Önümüzdeki sezon hedefin direkt Süper Lig değil önce play-off olduğuna değinen Başkan Koyun, “Bu statta acı günler yaşadık, hak etmediğimiz küfürlere maruz kaldık. Anneler gününde rahmetli anama küfredildi. Asla bizim taraftarımıza yakışmıyor. İnsanlığa da yakışmıyor. Onları da bugün affediyorum. Bugün barış günü. Bu mutluluğu yaşama ve Kocaelispor'u sahiplenme günü. Kocaelispor'umuz her yerde örnek gösterilen kulüp ve camia. Taraftar da takımı sonuna kadar desteklemeli. Son zamanlarda bu birlikteliği de sağladık. Hepsine teşekkür ediyorum. Takımın hedefi bellidir. Kısa ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Kıymetli taraftarımızdan şunu bekliyoruz; takıma sahip çıkarken ille de Süper Lig'e çıkması için kadro beklemesinler. Kurumsallaşma çalışmaları yapacağız. Yerimiz tabii ki Süper Lig ama tesislerimiz, alt yapımız var. U-17 takımımız Türkiye şampiyonu oldu. Mutluluğunu bugün yaşadık” ifadelerini kullandı.

“Seneye Play-off hedefi koyacağız”

Önümüzdeki sezon play-off oynanacağını fakat takımın iyi gitmesi durumunda da Süper Lig'e hep birlikte çıkmak istediklerini söyleyen Koyun, “Seneye Play-off hedefi koyacağız. Baktık ki takım önü açıldı gidiyor, şehir inanmış, o zaman Allah yolumuzu açık etsin. Bir sonraki yıl da Süper Lig'e hep beraber çıkacağız. Nasıl yaşatacağız? Geçmişten bugüne kadar ne kadar kalan dosya varsa hepsini ödeyeceğiz. Kulübün bir çalışana borcu olur mu? Olursa o işyerinde ne kadar verimli olunur? Hep birlikte, yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte bu dönem Kocaelispor'umuza çok renkli ve güzel takım izleteceğiz. Maç başlamadan; maçın 90 dakika olduğu bilinciyle, taraftarımızın bu bilinçle takıma sahip çıkmasını istiyorum. Protesto hak mıdır? Kesinlikle destekliyorum. Maç bittikten sonra kim hak ediyorsa protestoyu yapalım. Fakat maçın 90 dakika olduğunu unutmayalım. Harçlığını alıp da biletini alıp tribüne gelenlerle birlikte başardık. Bu heyecanla birlikte, hep birlikte hak ettiğimiz yere doğru gideceğiz” sözlerini kaydetti.

“Şehitler nedeniyle çarşı turu iptal edildi”

Ülkede yaşanan şehit acısı sebebiyle şampiyonluk turunun iptal edildiğini de belirten Koyun, “Çarşı turumuzu şehitlerimizden dolayı iptal ettik. Fakat Seka Park'ta Rüzgar Tepesi'nde şampiyonluğu kutlayacağız. Federasyon başkanının programına göre netleşecek. Bütün şehrin katılımıyla kutlayacağız. Taraftardan yöneticisine, teknik heyetten malzemeciye kadar bütün takıma, gönlü Kocaelispor ile atan herkesin ve kahrımızı çeken basın mensuplarını tebrik ediyorum. Şampiyonluğumuz hayırlı olsun” dedi.

Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş ile toplantı esnasında karşılaşan Engin Koyun son olarak “Seneye de Kastamonu'yu şampiyon yapacağız. Destekleyeceğiz. Bugün epey yordu bizi” ifadelerini kaydetti.