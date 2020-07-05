İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Epilepsi hastası kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yalnız yaşayan 53 yaşındaki epilepsi hastası kadın evinde komşusu tarafından ölü bulundu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yalnız yaşayan 53 yaşındaki epilepsi hastası kadın evinde komşusu tarafından ölü bulundu.


Olay, Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Çınarlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yalnız yaşayan 53 yaşındaki epilepsi hastası Asuman Oruç isimli kadın, kendisinden haber alamayan komşuları tarafından evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından Oruç'un ölüm sebebinin belirleneceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.