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Erasmus öğrencileri Kocaeli'nin tarihini tanıdı

Gör Kocaeli’’ programıyla İzmit’te tarih turu yaptı ve Ormanya’yı gezdi.

Gör Kocaeli'' programıyla İzmit'te tarih turu yaptı ve Ormanya'yı gezdi.


2019-2020 eğitim-öğrenim yılında Sakarya Üniversitesi (SAÜ)'nde Erasmus kapsamında öğrenim görmeye başlayan 41 yabancı öğrenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘'Gez-Gör Kocaeli'' programı kapsamında tarih ve doğa gezisine katıldı. İzmit ilçesinde tarih turuna çıkan ve Ormanya'yı gezen yabancı öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri çok beğendiğini dile getirdi.


SAÜ'de eğitim gören 41 yabancı öğrenci, Ormanya'da Kocaeli'nin doğasıyla tanışırken temiz havanın tadını çıkardı. Rehberler eşliğindeki şehir gezisi kapsamında İzmit'te tarih turuna çıkan grup, Tarihi Orhan Camii, Akçakoca Meydanı, Selim Sırrı Paşa Konağı, Kapanca Sokak ve Kültür Tepesi'ni ziyaret etti.

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