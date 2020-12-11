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Ereğli Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi'nde son aşamaya gelindi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesi’nde Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi’ni açıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesi Ereğli Mahallesi'nde Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi'ni açıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gençlik çalışmalarını sürdürürken bir yandan da gençlerin yanında büyüklerin de faydalanacağı projeleri hayata geçiriyor. Karamürsel Ereğli'de inşası biten Ereğli Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi için hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Ereğli'de Çıpalı Konak olarak bilinen ve nostaljik bir görünüme sahip olan yapı Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesi olarak hizmet verecek. Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi tüm Ereğlilerin uğrak yeri olacak.


Ereğli'de gençlere hizmet verecek olan Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi 3 katlı ve yeni nesil Kıraathane ve Gençlik Merkezi olarak hazırlanıyor. Giriş katında 1 adet oda ve 1 adet karşılama holü bulunurken günlük gazete ve dergi yayınlarının takip edileceği alan, sohbet alanı, kafeterya ve danışma odası bulunuyor. Birinci ve ikinci katta toplam 4 adet oda ve 4 adet giriş holü yer alıyor. Ereğli Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi'nde bulunan 4 adet oda Tarih, Çocuk Edebiyatı, Felsefe ve Seher Hanım Kütüphanesi olmak üzere tematik kütüphane olarak hizmet verecek. Giriş holleri ise genel yayınlar kütüphanesi olarak planlanıyor.

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