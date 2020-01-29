Ereğli sahili yeşile bürünüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Karamürsel ilçesi Ereğli Sahil Parkı yürüyüş yolundaki uygun alanlara fidan dikti. Yapılan çalışma ile sahil parkının görünümü daha da yeşil bir çehreye büründü. Ereğli Sahil Parkı'nda yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, pembe çiçekli akasya, ıhlamur çınar ve goldrider türlerinde fidanlar dikildi. Sahil parkındaki 500 metrekare alanda da toprak tesviyesi yapıldı. 8 personel ile yapılan fidan dikiminden sonra sahil parkında ağaçların budamaları yapılıyor.

Ekipler fidan dikimlerinin yanı sıra, sahil parkında form budama çalışması da gerçekleştiriyor. Çalışmalar dahilinde iğne yapraklı ağaçların, bahar ve yaz ayları gelmeden form budamaları yapılıyor. Ekipler ayrıca D-130 karayolu üzerinde bulunan ağaçlarında da budamasını gerçekleştiriyor.