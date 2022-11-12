Erenler mahallesinde kreş yapılıyor

Çınar Çocuk Evi için Erenler Mahallesi'nde çalışmalara başladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle Çınar Çocuk Evi projesinin 4.'sü için start verildi. Tüysüzler Çınar Çocuk Evi'nde çalışmalarda sona gelen, Tepeköy Çınar Çocuk Evi projesinde çalışmalara devam eden Çınar Çocuk Evi'ni de Erenler Mahallesi'nde hayata geçirecek. İhale süreci tamamlanan ve yer teslimi yapılan Erenler Çınar Çocuk Evi projesinde kazı çalışmaları başladı. 655 metrekarelik alanda yapımına başlanan Erenler Çınar Çocuk Evi, yaklaşık 210 metrekarelik tek kat olarak projelendirildi. Etkinlik odaları, derslikler, çocuk oyun alanlarının yanı sıra bahçe peyzajı ile çocukların doğa ile iç içe olması için proje hazırlandı.