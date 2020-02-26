Erenler Mahallesi'ndeki eksikler 4 günde giderildi

Erenler Mahallesi'nde incelemelerde bulunan ve vatandaşların taleplerini dinleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gördüğü eksikler için ekiplere talimatlar vererek kısa bir sürede giderilmesini sağladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 21 Şubat Cuma günü Erenler Mahallesi'ne inceleme gezisi düzenleyerek, vatandaşların taleplerini dinledi. Fatma Kaplan Hürriyet, mahalle halkının talepleri üzerine çalışmaları anında başlattı. Birim müdürleriyle birlikte yaptığı mahalle incelemesinde bütün eksiklikleri tek tek not aldıran Başkan Hürriyet, çok kısa bir süre içerisinde vatandaşların istek ve taleplerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Erenler Mahallesi Reşadiye Sokak üzerinde bulunan oldukça kötü görüntüye ve kokuya sebep olan dere ağzı girişi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından betonla kapatılarak bölge halkının yaşadığı sıkıntının önüne geçildi. Ayrıca bölgede mevsim şartlarına bağlı olarak uzayan otlar da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tırpanlanarak temiz bir hale getirildi. Mahallede vatandaşların talepleri doğrultusunda, diğer çalışmaların da süratle tamamlanacağını belirtildi.