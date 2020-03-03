Erenler mahallesinin çehresi bir haftada değişti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz hafta birim müdürleri ile Erenler Mahallesinde yaptığı inceleme sonrası vatandaşların taleplerini dinleyip notlarını almıştı. Bölgeye anında müdahale eden Başkan Hürriyet son olarak mahalledeki merdivenlerin eksikliklerini tamamlattı. Kötü görüntü ve kokuya sebep olan dere ağzı düzenlendi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Erenler Mahallesi Hasat Sokak'ta bulunan ve vatandaşların ilave merdiven eklenmesini istediği bölgeye anında müdahale etti. Ekipler merdivenlere ilave yaparak bölgeyi daha işlevsel, merdivenleri de vatandaşlar için daha güvenli bir hale getirdi.

Erenler Mahallesi'nde vatandaşların taleplerine anında cevap veren İzmit Belediyesi, ayrıca bölgede bulunan merdivenlerde boyama çalışması yaparak daha renkli bir hale getirdi. Mahallelerde yapılan alt ve üst yapı çalışmalarının dışında, yapılan küçük dokunuşlarla İzmit'in mahalleleri daha renkli hale geliyor.

Yine çalışmalar kapsamında Erenler Mahallesi Reşadiye Sokak üzerinde bulunan oldukça kötü görüntüye ve kokuya sebep olan dere ağzı girişi İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından betonla kapatılarak bölge halkının yaşadığı sıkıntının da önüne geçildi. Mahallede vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar devam ederken, mahalle sakinleri taleplerine anında cevap veren Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkürlerini ilettiler.