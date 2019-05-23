İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ergene Velimeşespor 2. Lig'e çıktı

TFF 3.

Lig 1. Grup Play-Off final karşılaşmasında Ergene Velimeşespor , Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e çıktı.


Lig 1. Grup Play-Off final karşılaşmasında Ergene Velimeşespor ile Nevşehir Belediyespor Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın 8. dakikasında Ergene Velimeşespor, Nevşehir Belediyespor takımından Hayrettin'in kendi kalesine attığı gol ile maçta 1-0 öne geçti. Golün hemen ardından Ergene Velimeşespor takımı Nevşehir Belediyespor kalesinde bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamazken maçta ilk yarı Ergene Velimeşespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Maçın ikinci yarısında Nevşehir Belediyespor beraberlik için zaman zaman rakip kalesine yüklense de mücadele Ergene Velimeşespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Bu sonucun ardından Tekirdağ temsilcisi 2. Lig'e yükseldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.