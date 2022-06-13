Erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde erik toplamak için ağaca çıkan 55 yaşındaki vatandaş, ağaçtan düşerek yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Başiskele Aydınkent Mahallesi Hacı Mecit Bulvarı üzerinde bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (55) isimli vatandaş, evinin bahçesinde bulunan erik ağacına meyveleri toplamak için çıktı. Ağaçta meyve toplayan H.K. dengesini kaybetmesi neticesinde ağaçtan düşerek yaralandı. Olayı gören aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.