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Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli B.B. Kağıtspor: 74 - Bornova Belediyespor: 76

Erkekler Basketbol 1.

Ligi 14. hafta karşılaşmasında Kocaeli B.B. Kağıtspor evinde ağırladığı Bornova Belediyespor'a 74-76 mağlup oldu.



Salon: Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Sami Özel, Ahmet Murat Arıkanlı, Hakan Gerey


KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz 3, Can Altıntığ 14, Sertay Gürsu 15, Mert Ulutaş 3, Horaca Gilbert Spencer 16, Uğur Dokuyan 8, Bora Hun Paçun, Sertan İbrahim Sarı 2, Hakan Şanlı 3, Keshun Deion Sherrill 10


Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu


Bornova Belediyespor: Orbay Kaya, Carlos Lorenzo Medlock 17, Çağdaş Erdoğan 10, Mert Gizir 6, Mert Çevik 3, Yiğitcan Tekin 2, Muhammet Engin Kalkan 2, Kalıf Karl Young 20, Mustafa Erdoğan 13, Ege Yaşar 3


Başantrenör: Faruk Beşok


1. Periyot: 25-19 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)


Devre: 40-45 (Bornova Belediyespor lehine)


3. Periyot: 59-61 (Bornova Belediyespor lehine)

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