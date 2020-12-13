Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 - Denizli Basket: 91

Erkekler Basketbol 1.
Ligi onuncu hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Merkezefendi Belediye Denizli Basket'e 72-91 mağlup oldu
Salon: Atatürk
Hakemler: Sami Özel, Kerem Yılmaz, Muzaffer Vardarlı
KBB Kağıtspor: Burak Can Dilmaç 2, Sertay Gürsu 7, Horace Gilbert Spencer 16, Uğur Dokuyan 9, Keshun Deion Sherrill 18, Burak Şaşmaz 5, Can Altintığ 7, Mert Ulutaş 3, Bora Hun Paçun, Hakan Şanlı 5
Başantrenör: Atalay Gemen
Merkezefendi Belediyespor Denizli Basket: Chauncey Levant Collins 23, Dwight Jacoby Coleby 9, Gökhan Yazıcıoğlu 13, Barış Çağan Özkan 14, Altan Erol 5, Merthan Mutlu, Deniz Can Çevik, Mehmet Özdoğan 17, Ümit Sonkol 10
Başantrenör: Hikmet Şahin Ateşdağlı
1. Periyot: 22-15 (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor lehine)
Devre: 34-38 ( Merkezefendi Belediyespor Denizli Basket lehine)
3. Periyot: 52-63 (Merkezefendi Belediyespor Denizli Basket lehine)