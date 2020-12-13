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Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 - Denizli Basket: 91

Erkekler Basketbol 1.

Ligi onuncu hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Merkezefendi Belediye Denizli Basket'e 72-91 mağlup oldu




Salon: Atatürk


Hakemler: Sami Özel, Kerem Yılmaz, Muzaffer Vardarlı


KBB Kağıtspor: Burak Can Dilmaç 2, Sertay Gürsu 7, Horace Gilbert Spencer 16, Uğur Dokuyan 9, Keshun Deion Sherrill 18, Burak Şaşmaz 5, Can Altintığ 7, Mert Ulutaş 3, Bora Hun Paçun, Hakan Şanlı 5


Başantrenör: Atalay Gemen


Merkezefendi Belediyespor Denizli Basket: Chauncey Levant Collins 23, Dwight Jacoby Coleby 9, Gökhan Yazıcıoğlu 13, Barış Çağan Özkan 14, Altan Erol 5, Merthan Mutlu, Deniz Can Çevik, Mehmet Özdoğan 17, Ümit Sonkol 10


Başantrenör: Hikmet Şahin Ateşdağlı


1. Periyot: 22-15 (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor lehine)


Devre: 34-38 ( Merkezefendi Belediyespor Denizli Basket lehine)


3. Periyot: 52-63 (Merkezefendi Belediyespor Denizli Basket lehine)

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