Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 80 - Mamak Belediyespor: 91

Erkekler Basketbol 1.
Ligi'nin 6. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Mamak Belediyespor'a 80-91 mağlup oldu
Salon: Atatürk
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Alper Elçikoca
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz, Burak Can Dilmaç 10, Can Altıntığ 5, Sertay Gürsu 18, Mert Ulutaş 5, Horace Gilbert Spencer Lii 19, Bahadır Şimşek, Uğur Dokuyan 11, Anıl Atamış, Sertan İbrahim Sarı, Keshun Deion Sherrill 12
Başantrenör: Atalay Gemen
Mamak Belediyespor: Ali Ulaş Peker 6, Umar Atın 3, Oğuzhan Tosun, Mertcan Solkol 4, Diante Levan Watkins 16, Yiğit Emre Mirza, Özgür Şahin 8, Yesukan Onar 10, Arda Berk Kaya 2, Mustafa Baki Görür 29, Anthony Keith Lee JR 6, Engin Sefa Pamukçu 7
Başantrenör: Murat Dikmen
1. Periyot: 13-18 (Mamak Belediyespor lehine)
Devre: 28-43 (Mamak Belediyespor lehine)
3. Periyot: 61-66 (Mamak Belediyespor lehine)