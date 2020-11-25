Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 87 - Nadir Gold İstanbul Basket: 73

Erkekler Basketbol 1.
Ligi 4. hafta erteleme maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Nadir Gold İstanbul Basket'i 87-73 yendi.
Salon: Atatürk
Hakemler: Sami Özel, Yiğit Emre Şimşek, Batuhan Söylemezoğlu
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz 10, Kerem Bulat, Burak Can Dilmaç 8, Can Altıntığ 14, Sertay Gürsu, Mert Ulutaş 5, Horace Gilbert Spencer 25, Uğur Dokuyan 6, Anıl Atamış, Sertan İbrahim Sarı 6, Keshun Deion Sherrill 13
Başantrenör: Atalay Gemen
Nadir Gold İstanbul Basket: Zekeriya Yiğit Tekin 5, Enes Bayraktar 13, Muhammet Ali Güneş, Enes Gül 6, Yusuf Eren Akbıyık 10, Koralp Türk, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Tarık Sezgün 13, Nicholas Jeffrey Ward 24
Başantrenör: Ozan Havuzlu
1. Periyot: 17-19 (Nadir Gold İstanbul Basket lehine)
Devre: 41-31 (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 60-46 (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor lehine)