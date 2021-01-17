Erkekler Basketbol 1.Ligi: KBB Kağıtspor: 89 - Ankara Anadolu Basket: 81

Erkekler Basketbol 1.
Ligi 15. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Ankara Anadolu Basket'i 89-81 mağlup etti.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Göksun Öz, Burak Yılmaz
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz 7, Kerem Bulat, Can Altıntığ 3, Sertay Gürsu 5, Mert Ulutaş 6, Horace Gilbert Spencer 18, Bahadır Şimşek 2, Bahadır Tarcan, Anıl Atamış, Sertan İbrahim Sarı 10, Hakan Şanlı 13, Keshun Deion Sherrill 25
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Ankara Anadolu Basket: Emre Özkan 6, Çağatay Afşar 9, Ali Berent Kavaklıoğlu 5, Murat Atar 6, Oktay Gürel 3, Muhammed Faik Altınkalem, Kutay Akpulat 37, Anıl Sungur 15
Başantrenör: Hakan Köktaş
1. Periyot: 34-13 ( Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 55-35 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 70-54 ( Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)