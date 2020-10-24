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Erkekler Voleybol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor:3 - Melikgazi Belediyespor: 1

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19, 24-26, 25-23 ve 25-19'luk setlerle 3-1 galip geldi




Yer: Hasan Gemici


Hakemler: Melike Erol Özkan, Ertaç Bingöl


Kocaeli BŞB Kağıtspor: Metin Baran Taşkıran (L), Tunç Ayhan, Murat Çakmak, Kadir Bircan, Sultan Selim Arıman, Samet Hüseyinoğlu, Yunus Emre Çokgüler (L), Mertcan Akın (L), Numan Aksoy


Antrenör: Yahya Tanta


Melikgazi Belediyespor: Seray Berk Söylemez, Hakan Sabunoğlu (L), Ali Shahbazı, Ömer Uygur, Davut Şahin, Yiğit Korkut (L), Burak Kılıç, Emincan Kocabaş, Mehmetcan Ağırbaş,


Antrenör: Kadir Aydın


Setler: 25-19, 24-26, 25-23, 25-19


Süre: 119 dakika (27-33-30- 29)

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