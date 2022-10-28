İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzurumlular'dan Büyük Birlik Partisi'ne ziyaret

Kocaeli Erzurumlular Derneği yönetimi, Büyük Birlik Partisi’ni ziyaret etti.

Kocaeli Erzurumlular Derneği yönetimi, Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti.


Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok ve yönetimi, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette Büyük Birlik Partisi il Koordinatörü Metehan Küpçü, il Başkanı Kaan Şengil de hazır bulundu. Konuşmaların ardından Metehan Küpçü, dernek başkanı Avni Gözütok'a plaket takdim etti. Çalışmalarından dolayı parti yönetimini tebrik eden Gözütok, "Samimi candan misafirperverliğinizden dolayı şahsım, yönetimim ve derneğimiz adına teşekkür ederim" dedi.


Büyük Birlik Partisi il Koordinatörü Metehan Küpçü ise, "Ziyaretiniz bizi çok memnun etti. Dernek nezdinde tüm Erzurumlu hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.