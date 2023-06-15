Eşcinsel Balkan'ın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan sevgilisi hakkında ceza belli oldu

Kocaeli'de 5. kattan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden eşcinsel Nefes Balkan'ın sevgilisinin yargılandığı davada karar çıktı. Sanık suçlamaları kabul etmezken Balkan'ın aile avukatları ise "Nefes, sanık tarafından dövülerek bayıltılmış ve penceren atılmıştır" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın kasten öldürme suçundan indirim uygulanmaksızın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay, 6 Ekim 2021 tarihinde Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Nefes Balkan (28), sevgilisi Tunahan T. (33) ile tartıştığı sırada 5. kattaki pencereden şüpheli şekilde düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nefes Balkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli Tunahan T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede evde kavganın yaşandığı, çoğu eşyanın kırık olduğu tespit edildi. İddianamede ayrıca ikili arasında yaşanan tartışma sonrasında Nefes Balkan kendini tuvalete kilitlerken Tunahan T.'nin kapıyı tekmeyle kırarak, onu çıkardığı yer almıştı.

"Nefes 80 kiloydu, onu alıp pencereden atamam mümkün değildir"

Sanığın Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Tunahan T., taraf avukatları, aile bireyleri, sivil toplum kuruluşları ve dernekler katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Tunahan T., "Eğer Nefes'i ben pencereden attıysam Allah da bu durumu bana yaşatsın. Ancak böyle bir şey yaşatmadıysam bana bu iftirayı atanlar yaşasın. Nefes 80 kiloydu, onu alıp pencereden atamam mümkün değildir" dedi.

"Döverek bayılttı ve pencereden attı"

Sanığa indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep eden Balkan ailesinin avukatları, "Nefes, sanık Tunahan tarafından dövülerek bayıltılmış ve penceren atılmıştır Sanığın canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Müebbet hapis

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın Nefes Balkan'a karşı işlemiş olduğu kasten öldürme suçundan indirim uygulanmaksızın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.