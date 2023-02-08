Eşi ve çocuğuyla birlikte enkaz altında can vermişti, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

İki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta eşi ve çocuğuyla birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden İrfan Şahin, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şahin'in eşi ve çocuğunun ise Kahramanmaraş'ta defnedildiği öğrenildi.

Kocaelili gazeteci Ali Şahin'in Kahramanmaraş'ta yaşayan oğlu İrfan Şahin, gelini Zeynep ve bir buçuk yaşındaki torunu depremin ardından enkaz altında kaldı. Enkazdan çıkarılan Şahin ailesi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'a giden Ali Şahin, oğlunun cenazesini Kocaeli'nin Gebze ilçesinde getirdi. Cenaze namazını Kocaeli İl Müftüsü Sinan Cihan kıldırdı. Şahin'in cenazesi, İlyas Bey Cami'de kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İrfan Şahin'in eşi Zeynep Şahin ve 1 buçuk yaşındaki oğlunun ise Kahramanmaraş'ta defnedildiği öğrenildi.